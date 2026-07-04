مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن يقر ملامح تطوير دورتها الجديدة

عقد مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعه الثاني للدورة الجديدة، برئاسة أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء: عارف عبدالرحمن أهلي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، والدكتور محمد سهيل المهيري، ومطر سعيد الحميري، ومحمد سليمان الملا، وفاطمة إبراهيم بالرهيف، وحمدة محمد بن كلبان.

وشهد الاجتماع استعراض ملامح الدورة الجديدة للجائزة، ومناقشة التحديثات المقترحة على فئاتها ومساراتها، بما يعزز شموليتها ويواكب الإقبال المتزايد الذي شهدته خلال الدورات الأخيرة، وذلك في ضوء النجاحات التي حققتها الجائزة والتطور النوعي الذي شهدته، والذي انعكس في ارتفاع أعداد المشاركين واتساع نطاق المستفيدين منها.

كما ناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية الهادفة إلى استحداث وتحديث عدد من الفئات، وتوسيع فرص المشاركة، بما يتيح استيعاب الأعداد المتزايدة من حفظة كتاب الله، ويعزز وصول الجائزة إلى مختلف الشرائح والفئات، بما ينسجم مع رسالتها في تشجيع حفظ القرآن الكريم والتميز في علومه.

وأكد أحمد درويش المهيري أن اجتماع مجلس الأمناء يأتي في إطار المتابعة الدورية لمسيرة الجائزة، وحرص المجلس على مراجعة مؤشرات الأداء، واستعراض ما أُنجز من مستهدفات، ومناقشة الخطط والبرامج المقبلة بما يعزز كفاءة العمل ويرسخ مبادئ الحوكمة والتطوير المستمر.

وأضاف: «إن التطوير الذي تشهده الدورة الجديدة يأتي استجابةً للنمو المتواصل الذي حققته الجائزة، والإقبال المتزايد عليها محلياً ودولياً، وهو ما يستدعي مواصلة تحديث منظومة الجائزة وتوسيع فئاتها ومساراتها، بما يوفر فرصاً أكبر للمشاركة، ويستوعب المزيد من حفظة كتاب الله، ويعزز من أثر الجائزة ودورها في خدمة القرآن الكريم وأهله».

واختتم المجلس اجتماعه بإقرار عدد من التوصيات المرتبطة بتطوير الدورة الجديدة، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها والإعلان عنها، بما يسهم في تعزيز ريادة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الجوائز القرآنية على مستوى العالم.