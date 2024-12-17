شرطة دبي تنظم ملتقى «سلسلة نجاحات مشاريع 6 سيجما»

شهد اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، افتتاح ملتقى سلسلة نجاحات مشاريع 6 سيجما في نسخته الثانية، الذي نظمته الإدارة العامة للتميز والريادة ممثلة بمركز 6 سيجما للتطوير والتحسين المستمر، وذلك في فندق بلازو فيرساتشي دبي، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والخبراء والمختصين، بهدف تسليط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في تطبيق منهجية 6 سيجما لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة داخل المنظمات.

وقال اللواء بن لاحج: «نجتمع اليوم في ملتقى «سلسلة نجاحات مشاريع 6 سيجما»، لنسلط الضوء على أثر واحد من أبرز المنهجيات الرائدة في تحسين العمليات وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات والمنظمات، ولنعرض نماذج وتجارب نجحت في تحقيق أعلى معايير الأداء وحققت نقلة نوعية بتطبيق منهجية 6 سيجما.

إن لقاءنا اليوم لا يهدف فقط إلى تسليط الضوء على ضرورة تطبيق منهجيات وأدوات لتحسين العمليات، وإنما هو لقاء للتأكيد على نهج مستدام طالما تبنته القيادة العامة لشرطة دبي في ثقافتها المؤسسية، فنحن على يقين بأن القيادة الفعالة لا تأتي من تكرار الأساليب التقليدية، وإنما من خلال البحث المستمر والتطوير الدائم وتبني أفضل الممارسات والأساليب وأكثرها ابتكاراً وذكاءً، ولهذا تحديداً تتبنى شرطة دبي أدوات ومنهجيات تسعى إلى تحسين أداء العمليات، وتطبيق 6 سيجما كان ولا يزال من الأدوات الرئيسية التي نستخدمها لتحقيق هذه الأهداف، والإسهام في تحسين سرعة الإنجاز، وتعزيز التكامل بين مختلف الوحدات داخل المؤسسة الشرطية».

ويهدف الملتقى إلى تشارك الخبرات والتبادل المعرفي بين الشركات والمؤسسات التي تميزت في تطبيقها ونجاحها لمنهجية 6 سيجما، إضافة إلى تمكين المشاركين من التعرف على الأدوات والتقنيات الأساسية في 6 سيجما، وكيفية تطبيقها بشكل فعال في المشاريع، وتحفيزهم نحو الابتكار وتبني أفضل الممارسات.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية لمناقشة ثقافة التحسين، أدارها الدكتور موسى عريقات، واستضاف فيها المقدم أحمد فهم العبدولي، من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والدكتور عمر نجم، من معهد كايزن، والدكتور علي أبو العباس، مؤسس معهد التنمية الكندي، وأستاذ مشارك في جامعة بليخانوف للاقتصاد بدبي، تلاه ورشة تخصصية قدمها الدكتور كيلوين فرنانديز، الرئيس التنفيذي لشركة NILG.AI، كما استعرض الملتقى عدداً من المشاريع الناجحة التي استخدمت في عملياتها منهجية 6 سيجما، ثم عقد الملتقى جلسات عصف ذهني، بحثت آليات وأطر التحسين الذكي، وأخرى تناولت معيار الشراكة.

وفي الختام، كرم اللواء علي عتيق بن لاحج، يرافقه اللواء مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الشيخ محمد المعلا، السادة الضيوف من المتحدثين والشركاء، وممثلي فندق بلازو فيرساتشي.