«إرادة للعلاج والتأهيل».. مركز مرجعي لبرامج علاج الإدمان

في إنجاز جديد يعزز مكانته الرائدة، تم اعتماد مركز إرادة للعلاج والتأهيل «مركزاً مرجعياً للعلاج» في مجال علاج الإدمان في المنطقة، بعد اعتماده المركز الأول على مستوى الدولة الذي يستخدم العلاج التعويضي باستخدام عقار «بوفيدال» لعلاج إدمان المواد الأفيونية، وحقق نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال.

وفي خطوة تعكس مكانة المركز الإقليمية والدولية، قام فريق طبي من المملكة العربية السعودية بزيارة للمركز للاطلاع على برنامج العلاج التعويضي المتطور وطريقة استخدام عقار بوفيدال، وذلك بهدف تطبيقه في المملكة والاستفادة من تجربة المركز الناجحة.

واستعرض الوفد السعودي خلال الزيارة التي استغرقت يومين، كافة جوانب البرنامج العلاجي، وفعاليته، حيث تجاوزت نسب الالتزام بالعلاج الـ80%، ما يعكس فاعلية العلاج الذي استند لأبحاث ودراسات علمية متعمقة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، كما جرى تدريب الوفد الزائر تدريباً مكثفاً حول «برنامج العلاج التعويضي» وتفاصيل استخدام عقار بوفيدال، وتم عرض نتائج الأبحاث العلمية المتعلقة بالعلاج، والتي تم نشرها في العديد من المؤتمرات العالمية، كان آخرها مؤتمر طب الأسرة الذي عُقد في دبي، ما يعكس الاهتمام المتزايد من القطاع الطبي في تعزيز فاعلية علاج الإدمان.

وفي إطار سعيه المستمر لتحقيق التميز، أطلق مركز إرادة العديد من المبادرات للاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات في مجال علاج الإدمان.