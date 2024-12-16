إقامة دبي تحتفي باليوم الوطني البحريني

احتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، الذي يُصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك عبر تنظيم فعاليات مميزة لاستقبال الأشقاء البحرينيين القادمين عبر مطارات دبي، تجسيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وأعلنت الإدارة عن ختم جوازات المسافرين البحرينيين بشعار " البحرين قلب وعين "، بينما ازدانت البوابات الذكية في مطارات دبي بألوان العلم البحريني، مُعبرين عن الترحاب بالمسافرين وتوزيع الهدايا والحلويات عليهم.

وأكّد اللواء طلال أحمد الشنقيطي مُساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية ، أن هذه المشاركة تأتي تعزيزًا للروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، وتجسيدًا لمشاعر التضامن والفرحة المشتركة بين البلدين.

وقال: "إن احتفالنا بهذه المناسبة يعكس عمق العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويؤكد التزام إ قامة دبي بمشاركة الأشقاء في مملكة البحرين أفراحهم الوطنية المجيدة."

وأشار اللواء طلال الشنقيطي إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال الوجهة المفضلة للعائلات من دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل ما تقدمه من تجارب سياحية متنوعة ومعالم ترفيهية عالمية، خاصة خلال موسم الشتاء الذي يشهد تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات.

وشهدت الفعاليات أجواء احتفالية بهيجة؛ حيث تم استقبال المسافرين من مملكة البحرين بحفاوة بالغة، مع تقديم الضيافة الإماراتية التقليدية وسط تفاعل كبير من المسافرين، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي جمعت بين الفرح والفخر والانتماء.

واختتمت الفعاليات في أجواء أسرية دافئة، عكست روح الأخوة والتلاحم بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أن مملكة البحرين ستبقى نموذجًا للتعايش، والمحبة، والازدهار في المنطقة.