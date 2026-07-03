«كهرباء دبي» تستعرض تجاربها في إعداد قادة المستقبل

سعيد الطاير:الفريق الناجح هو الذي يتمتع بالإخلاص والطموح والتفاني

علي المري: «كهرباء دبي» نموذج عالمي في الريادة الحكومية والابتكار والاستدامة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المقر الرئيسي الجديد للهيئة، مجموعة من المشاركين في «برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة»، الذي أطلقه مجلس محمد بن حمد الشرقي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويهدف البرنامج الذي يضم 25 مشاركاً إلى إعداد جيل جديد من القيادات الحكومية القادرة على التكيف مع المتغيرات، والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وسيناريوهات المستقبل، من خلال تقديم نظرة متعمقة عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في القيادة وصناعة الإنسان.

وأكد معالي سعيد الطاير خلال اللقاء أن نجاح القائد يكمن في الإخلاص للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وفي الفريق الناجح، الذي يتمتع بالإخلاص والطموح والتفاني، مشيراً إلى أن القيادة الناجحة تقوم على رؤية واضحة، واستراتيجيات فاعلة، وخطط مرنة تستجيب للمتغيرات.

وأضاف أن الهيئة أصبحت مصنعاً للقيادات التنفيذية في دبي، حيث تقلد أكثر من 20 من خريجيها مناصب حكومية عليا على المستويين المحلي والاتحادي.

مشيراً إلى وجود كوادر وطنية فنية مؤهلة في مختلف المجالات، منهم خبراء في الطاقة الشمسية، وخبراء يصنعون الأقمار الاصطناعية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

3 تجارب

واستعرض معاليه ثلاث تجارب قيادية فريدة عايشها شخصياً، مستخلصاً منها الدروس والعبر للمشاركين في البرنامج.التجربة الأولى تمثلت بقصة برج شمسي في دبي، ليكون رمزاً يعكس طموح دولة الإمارات اللامحدود.

والثانية: قصة خفض الفاقد الكهربائي، حيث نجحت الهيئة في خفض نسبة الفاقد من مستويات مرتفعة في التسعينيات إلى 2 % فقط، لتحتل دبي بذلك المركز الأول عالمياً في أدنى نسبة فاقد كهربائي.

والثالثة: قصة خفض الفاقد المائي، حيث انخفضت النسبة من 40 % في مطلع التسعينيات إلى 4.4 % فقط بنهاية عام 2025، وهي من أدنى النسب العالمية.

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الزيارات الميدانية تمثل ركيزة أساسية في المنهج التعليمي والتدريبي الذي تنتهجه الكلية، لكونها تعزز التكامل بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية.

وتفتح أمام المنتسبين آفاقاً أوسع لفهم نماذج النجاح الوطنية واستلهامها في بيئات العمل المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات الكلية في إعداد قيادات قادرة على مواكبة متغيرات التنمية».

وأضاف: «تعد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً رائداً على مستوى العالم في مجالات الريادة الحكومية والابتكار والاستدامة، ويسهم الاطلاع على تجربتها المتقدمة في إثراء معارف منتسبي برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة، ومنحهم تصوراً عملياً حول آليات تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى منجزات واقعية مؤثرة.

وتحرص الكلية، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس محمد بن حمد الشرقي، على تمكين قادة المستقبل من امتلاك المهارات والخبرات التي تؤهلهم لقيادة مسارات التطوير في المرحلة المقبلة بكفاءة عالية، مستلهمين النهج الوطني في بناء الإنسان وتعزيز منظومة التميز الحكومي».