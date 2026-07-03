ضاحي خلفان يتسلم كتاباً عن مواجهة الإمارات للأزمات

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كتاب «Tenacity: The UAE’s Finest Hour» من مؤلفه أوغي ك. فابيلا الثاني، وذلك خلال استقبال معاليه له بنادي ضباط شرطة دبي.

وتوجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالشكر إلى المؤلف «أوغي فابيلا»، على هذا الإهداء القيم، الذي يصور تجربة وطنية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

ويعكس حكمة القيادة الرشيدة، وثبات وجاهزية الدولة وقوة مؤسساتها وثقة المجتمع بقيادته، إلى جانب ما أظهره المجتمع الإماراتي بكل طوائفه من تضامن ووحدة ومسؤولية وطنية، والقدرة على مواجهة التحديات، وإدارة الأزمات بفاعلية.

كما يتناول الكتاب الكيفية التي واصلت بها دولة الإمارات إدارة القطاعات الحيوية بكفاءة واستقرار، إذ استمرت الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بصورة طبيعية، في مشهد عكس جاهزية الدولة وقوة مؤسساتها وثقة المجتمع بقيادته، إلى جانب ما أظهره المجتمع الإماراتي من تضامن ووحدة ومسؤولية وطنية خلال تلك المرحلة.

ويستعرض الكتاب الهجمات العدوانية الأخيرة التي تعرضت لها الدولة، من خلال عرض قدمه المؤلف «أوغي فابيلا»، الذي اختار البقاء في دبي طوال فترة الأزمة، ناقلاً تفاصيل المشهد من قلب الحدث، ومُستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل داخل الأسواق الناشئة ومناطق النزاعات في العالم.

يذكر أن المؤلف «أوغي ك. فابيلا الثاني»، هو رجل أعمال، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة VEON، المشغّل الرقمي العالمي، الذي يخدم أكثر من 205 ملايين متعامل في الأسواق الناشئة.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار الضباط.