حمدان بن محمد: توظيف التكنولوجيا لبناء مدينة أكثر ذكاءً واستدامة

سموه يشهد بحضور أحمد بن محمد إطلاق المنصة ويطّلع على مستهدفات المرحلة الجديدة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، التي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة.

وذلك خلال ورشة «شركاء في بناء التوأم الرقمي» التي نظمتها بلدية دبي لاستعراض مستجدات المشروع، وأبرز تطبيقاته، ودوره في دعم التخطيط الحضري الذكي، وصناعة القرار، وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل.

وأكد سموه أن مشروع التوأم الرقمي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر ذكاءً واستدامة، وترسيخ مكانة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل والتحول الرقمي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية

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وقال سموه: «يجسد مشروع التوأم الرقمي رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة.

ويمثل المشروع محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها بوصفها المدينة الأفضل للحياة والعمل والاستثمار، ونموذجاً عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي».

وأضاف سموه: «نواصل بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على تكامل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والشراكات النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسرّع تطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتغيرات المستقبل، وترسخ ريادتها العالمية في المدن الذكية والتحول الرقمي، وتدعم اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، يواكب طموحات دبي للسنوات والعقود المقبلة».

نهج دبي

كما أكد سموه أن نجاح مشروع التوأم الرقمي يعكس نموذج العمل الذي تنتهجه دبي، والقائم على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء مدن المستقبل.

واطّلع سموه، خلال جولته في الورشة، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، على مستهدفات المرحلة الجديدة من المشروع، وأبرز تطبيقاته العملية في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة البنية التحتية والأصول، ومحاكاة هطول الأمطار، وسيناريوهات إخلاء المباني.

إضافة إلى الحلول الرقمية التي تدعم اتخاذ القرار وتعزز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل. واطّلع سموه كذلك على نتائج المرحلة الثالثة من المشروع، التي شهدت تحويل أكثر من 195 ألف مبنى في مختلف أنحاء الإمارة إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد وفق معايير مبتكرة، بما يعزز قدرات دبي في النمذجة الحضرية والتحول إلى مدينة ذكية ومستدامة.

شراكات استراتيجية

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين بين بلدية دبي وكلٍ من «مجموعة الفطيم» وشركة «هواوي»، بهدف دعم المرحلة المقبلة من مشروع التوأم الرقمي وتعزيز تبادل البيانات، وتوسيع نطاق التكامل المؤسسي، وتطوير تطبيقاته في مختلف القطاعات، بما يدعم التخطيط الحضري الذكي، ويرفع كفاءة إدارة المدينة، ويعزز منظومة اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وعبر حسابه في منصة «إكس» قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «شهدتُ إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، خلال ورشة عمل نظمتها بلدية دبي..

تغطي المنصة أكثر من 195 ألف مبنى في دبي تم تحويلها لنموذج رقمي ثلاثي الأبعاد وتشمل 330 ألف من المرافق والأصول، و280 ألف عنصر من شبكة البنية التحتية.. يجسد هذا المشروع رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية. في سباق التميز القادم، ستكون الريادة للمدن التي تمتلك منظومات رقمية متكاملة، وتتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شراكة متكاملة تجمع القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال».

خطوة نوعية

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن إطلاق منصة التوأم الرقمي يمثل خطوة نوعية جديدة في مسيرة دبي نحو بناء مدينة أكثر ذكاءً واستدامة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات لتعزيز الخدمات الحكومية.

ورفع كفاءة إدارة الأصول والبنية التحتية، والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

من جانبها أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق التكامل مع الشركاء، وتعظيم الاستفادة من البيانات، وتطوير تطبيقات جديدة تدعم القطاعات الحيوية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويرتقي بمنظومة التوأم الرقمي في الإمارة.

نموذج متكامل

ويعد مشروع التوأم الرقمي أحد أبرز المشاريع التحولية في دبي، إذ يوفر نموذجاً رقمياً متكاملاً للإمارة من خلال دمج البيانات المكانية والتشغيلية الواردة من مختلف الجهات ضمن منصة موحدة، بما يدعم التخطيط الحضري الذكي، ويرفع كفاءة إدارة الأصول والبنية التحتية.

ويعزز صناعة القرار المبني على البيانات، كما يضم المشروع أكثر من 280 ألف عنصر من شبكة البنية التحتية، وأكثر من 330 ألف مرفق وأصل.

إضافة إلى أكثر من 1500 طبقة بيانات جغرافية، وما يزيد على 100 تطبيق ثنائي وثلاثي الأبعاد، بما يعزز ريادة دبي العالمية في توظيف البيانات والابتكار لبناء مدن المستقبل والارتقاء بجودة الحياة.

سموه:

رؤية محمد بن راشد ترسيخ مكانة دبي عالمياً في استشراف المستقبل

المشروع يعزز كفاءة التخطيط وصناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة

بناء منظومة رقمية تقوم على تكامل البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكات

سموه يشهد بحضور أحمد بن محمد إطلاق المنصة ويطّلع على مستهدفات المرحلة الجديدة

المنصة تشمل:

195000

مبنى في دبي

330000

من المرافق والأصول

1500

طبقة بيانات جغرافية

100

تطبيق ثنائي وثلاثي الأبعاد

تفاهم بين بلدية دبي و«مجموعة الفطيم» و«هواوي» لدعم المرحلة المقبلة