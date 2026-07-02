حمدان بن محمد: مسيرة التطوير مستمرة وزخم المشاريع لا يتوقف

سموه: المبادرات تتجدد والقادم بإذن الله دائماً أجمل وأفضل لدبي وأهلها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مسيرة التطوير مستمرة، وزخم المشاريع لا يتوقف، والمبادرات تتجدد، والقادم، بإذن الله، دائماً أجمل وأفضل لدبي وأهلها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس.

وقال سموه في تدوينات عبر منصة «إكس»: «خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اعتمدنا حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية في دبي بقيمة 18 مليار درهم، فقد اعتمد المجلس استراتيجية دبي الثقافية 2033، التي تضم 40 مبادرة استراتيجية.

كما اعتمدنا استراتيجية جمارك دبي، بهدف ترسيخ مكانة دبي محوراً عالمياً للتجارة، واعتمدنا خطة تطوير شارع الخيل الأول، لتنفيذ محور استراتيجي جديد موازٍ لشارع الشيخ زايد، يتضمن أول مسار علوي متصل بطول 15 كيلومتراً، ويخدم 2.6 مليون نسمة».

وأضاف سموه: «كما اعتمد المجلس مبادرة «سكان دبي الآن» للتعداد اللحظي، لتوفير بيانات مباشرة وشاملة تدعم صناعة القرار، وذلك مع تجاوز عدد سكان الإمارة 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025. واعتمدنا أيضاً استراتيجية الكوادر الإماراتية في التعليم الخاص، بهدف توفير فرص لـ3 آلاف كفاءة إماراتية في هذا القطاع بحلول عام 2033».

منصة متكاملة

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اعتمدنا مشروع «سجل مستثمر دبي»، الذي يمثل منصة متكاملة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في إمارة دبي، بما يشمل المناطق الحرة، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال.

إضافة إلى اعتماد مبادرة الهوية البصرية المبتكرة لنظام العنونة في الإمارة، وإطلاق مركز التكنولوجيا والابتكار في مجال التمويل الإسلامي. بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت دبي اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز، ومسيرة التطوير مستمرة، وزخم المشاريع لا يتوقف، والمبادرات تتجدد، والقادم، بإذن الله، دائماً أجمل وأفضل لدبي وأهلها».