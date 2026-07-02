مجموعة عبد الواحد الرستماني و«جود» تتعاونان لتعزيز الأثر المجتمعي المستدام

وقعت مجموعة عبد الواحد الرستماني مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الأثر المجتمعي مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود، المنصة المعتمدة للمساهمات المجتمعية في دبي، والتي أُسست لتمكين وتنظيم العطاء المجتمعي ضمن إطار مؤسسي منظم وشفاف وحوكمة فعّالة.

وتجمع الشراكة بين دور «جود» في تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية، وبين الموارد والخبرات والإمكانات التي تمتلكها مجموعة عبد الواحد الرستماني في مجال المسؤولية المجتمعية والتفاعل مع المجتمع.

ويهدف الطرفان من خلال التعاون إلى دعم نموذج أكثر تكاملاً وتنظيماً وفاعلية للأثر المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية والمحلية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة عبد الواحد الرستماني و«جود» على تطوير ودعم مبادرات تسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للمجتمعات في مختلف أنحاء دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على استكشاف وتطوير أساليب مبتكرة ونماذج تجريبية للمساهمات المجتمعية وتعزيز الأثر الاجتماعي عبر 5 محاور رئيسية تشمل:

تنمية الشباب وتعزيز فرص التوظيف، تمكين المرأة اقتصادياً، تعزيز رفاه المجتمع، الاستدامة والمسؤولية البيئية، ودعم البنية التحتية المجتمعية. كما تدعم هذه المحاور الأولويات المشتركة التي تعكسها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود، أن الشراكة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، وقال:

«في جود، نؤمن بأن الأثر المجتمعي المستدام يتحقق عندما تتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع حول هدف مشترك. وتجسد شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني هذا التوجه، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر ترابطاً وتعاوناً للمساهمات المجتمعية في دولة الإمارات».

وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى إيجاد فرص جديدة للأفراد والمؤسسات للمشاركة في العطاء، وتوسيع نطاق المساهمات المجتمعية، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد لدعم المبادرات التي تحقق أثراً ملموساً ونتائج قابلة للقياس في مختلف أنحاء دبي.

ونحن لا نعمل فقط على دعم المجتمعات اليوم، بل نسهم في بناء مستقبل يقوم على منظومة مستدامة للعطاء، يصبح فيها الإسهام المجتمعي مسؤولية مشتركة ومحركاً رئيسياً للتغيير الإيجابي».

ولدعم نجاح البرامج، ستقدم «جود» التوجيه الاستراتيجي بشأن الأولويات والاحتياجات المجتمعية، وتسهل التعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب دعم عمليات قياس الأثر وإعداد التقارير ذات الصلة. وفي المقابل، ستسخّر مجموعة عبد الواحد الرستماني مواردها وخبراتها المؤسسية، كما ستشجع مشاركة موظفيها في البرامج التطوعية لتعظيم الأثر الاجتماعي للمبادرات المشتركة.

ومن جانبها، قالت هدى عبد الواحد الرستماني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني: «لطالما آمنت مجموعة عبد الواحد الرستماني بأهمية إحداث أثر يتجاوز نطاق الأعمال، وتسخير إمكاناتها للإسهام بشكل إيجابي في خدمة المجتمعات التي نعمل فيها.

وتعزز شراكتنا مع «جود» التزامنا بدعم مسيرة التنمية المستمرة في دولة الإمارات والإسهام في تحقيق تقدم مجتمعي هادف.

ومن خلال توحيد مواردنا وطموحاتنا المشتركة، نسعى إلى ابتكار حلول مستدامة ومبتكرة تحقق نتائج إيجابية ملموسة وقابلة للقياس، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاجتماعية 33». وتأتي الشراكة في إطار التزام مجموعة عبد الواحد الرستماني بتحقيق نمو مسؤول ومستدام، وإحداث أثر اجتماعي وبيئي إيجابي من خلال التعاون البنّاء مع الجهات الحكومية والمجتمع وشركاء القطاع الخاص.