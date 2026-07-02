منح «علامة دبي للوقف» لـ3 مطاعم

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لثلاثة من العلامات التجارية التابعة لشركة إندكس للتجارة والاستثمار.

وتشمل ياتسودوكي «Yatsudoki» ويوكو موكو «YOKU MOKU» ودي إكس بليندز «DXBlends»، تقديراً لمساهمتها في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة «شباب الخير»، دعماً للمشاريع الوقفية وتعزيزاً للأثر المجتمعي المستدام.

وتقوم مبادرة «وقف طاولة في مطعم» على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في المطعم، أو تخصيص نسبة من عوائد المطعم لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع، وانضمت المطاعم المكرّمة إلى المبادرة من خلال تخصيص جزء من عوائدها لدعم البرامج الخيرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الخيري وتوسيع أثره المجتمعي.

وجاء منح «علامة دبي للوقف» تقديراً للدور الذي تؤديه المطاعم في دعم المبادرات الخيرية والمجتمعية.

وقالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن مبادرة «وقف طاولة» تمثل نموذجاً مبتكراً يتيح للمطاعم والجهات العاملة في قطاع الضيافة الإسهام في العمل الوقفي بأسلوب عملي ومستدام.