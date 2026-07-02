إطلاق تحدي التميز المؤسسي بين القطاعات الشرطية 2027

أعلن اللواء الدكتور أحمد زعل محمد بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، إطلاق «تحدي التميز المؤسسي» بين القطاعات الشرطية لعام 2027.

وذلك خلال الحفل السنوي لقطاع التميز والريادة، الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء سيف محمد بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون قطاع التميز والريادة، ومديري الإدارات العامة، وعدد من الضباط والموظفين.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل المهيري أن الإنجازات التي حققتها شرطة دبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية جاءت ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وكفاءة منظومة العمل المؤسسي، والتزام منتسبي شرطة دبي بثقافة التميز والابتكار والتطوير المستمر، بما عزز مكانة القيادة العامة لشرطة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي المؤسسي.

وأشار إلى أن تحدي التميز المؤسسي بين القطاعات الشرطية 2027 يمثل مرحلة جديدة في تعزيز التنافس الإيجابي بين القطاعات، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي المستدام، وتحفيز المبادرات النوعية والابتكار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز جاهزية شرطة دبي لتحقيق مستهدفاتها المستقبلية. وأضاف أن تكريم الفائزين بالتحدي سيتم خلال الحفل السنوي لشرطة دبي لعام 2027.

وأوضح أن تكريم الفائزين بجوائز قطاع التميز والريادة يجسد حرص القيادة العام لشرطة دبي على ترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي، والاحتفاء بالإنجازات النوعية، وتحفيز الموظفين على مواصلة الإبداع والتميز، بما يضمن استدامة التطوير والريادة في مختلف مجالات العمل الشرطي.

وكرّم اللواء الدكتور أحمد زعل المهيري، يرافقه اللواء سيف محمد بن عابد، الإدارات والموظفين الفائزين بجوائز قطاع التميز والريادة، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل المؤسسي وتعزيز مسيرة التميز في شرطة دبي.