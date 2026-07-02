شرطة دبي تعزز التلاحم المجتمعي

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة الراشدية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ملتقى الراشدية المجتمعي.

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والسعادة وجودة الحياة بين أفراد المجتمع. وشهد الملتقى، الذي استهدف سكان منطقة الراشدية وأفراد أسرهم، حضور أكثر من 483 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، في أجواء عائلية مميزة جمعت بين التوعية والترفيه والتفاعل المجتمعي، بما يعكس رؤية شرطة دبي في تعزيز الشراكة المجتمعية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع.

وبما يتزامن مع عام الأسرة. وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تنظيم ملتقى الراشدية المجتمعي يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتوفير بيئة إيجابية تجمع بين التوعية والترفيه.