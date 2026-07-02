تعاون تكنولوجي بين «كهرباء دبي» وشركة أييسا العالمية

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع خوسيه لويس مانزاناريس أباسولو، الرئيس التنفيذي لشركة أييسا الهندسية العالمية، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، بما يدعم رؤية دبي للاستدامة وخارطة طريقها للتحول في قطاع الطاقة.

واستعرض معالي سعيد الطاير أبرز مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء والمياه في الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية.

كما سلط معاليه الضوء على خبرات الهيئة الواسعة والراسخة في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعي الطاقة والمياه، بدءاً من الإنتاج والنقل، وصولاً إلى الإدارة المتكاملة للمشاريع.

وأكد معالي سعيد الطاير التزام الهيئة بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الخدمات، ترتكز إلى أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.