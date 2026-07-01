محمد بن راشد: العمل والاجتهاد لإكمال الحلم والإرادة والمعرفة

مبادرة «دبي الأفعال» لسموه ترسخ ثقافة العمل القائمة على الإنجاز السريع

سموه: نريد أن يكون أول شيء لديكم الرغبة والطموح لكنْ شيء واحد مهم.. العمل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية إكمال الحلم والرغبة والطموح بالعمل والاجتهاد.

وقال سموه خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة «إكس»: «نريد أن يكون أول شيء لديكم الرغبة والطموح، لكنْ شيء واحد مهم.. العمل».

مضيفاً: «عندك حلم.. عندك رغبة.. عندك طموح.. عندك إرادة.. عندك قدرة.. عندك معرفة.. تحتاج إلى شي أخير.. هو العمل».

وقال سموه: «إذا كل هذا عندك فأكمله بالعمل والاجتهاد لنراك قادراً على هذا الشيء».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أطلق مؤخراً مبادرة «دبي الأفعال» لنقل فلسفة دبي في العمل للأجيال المقبلة، وترسيخها ثقافة عمل في مؤسسات الدولة وشركاتها، قائمة على الإنجاز السريع والمتقن وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي.

وأكد سموه أن السرعة لا تعني التسرع، والجودة لا تعني البطء، وأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، لافتاً سموه إلى أن العمل والإنجاز يتطلبان سرعة لا تعني العجلة والتهور، بل الإنجاز في وقت قياسي، وأن الإتقان لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام تحقيق الإنجاز.

كما حث سموه على تطبيق مفهوم الطموح الذي يجب أن يتحقق على أرض الواقع.

ولفت سموه إلى أن دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز وتحقيق إنجازات استثنائية خلال فترة زمنية قياسية تماماً، كما تحولت دبي من صحراء لمدينة عالمية.

فمبادرة «دبي الأفعال» شكلت نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والابتكار، وتعزيز المكانة العالمية التي حققتها الإمارة. وتسلط مبادرة Dubai It دبي الأفعال، الضوء على التطور النوعي الذي حققته الإمارة، والنموذج الذي أرسته خلال مسيرة متواصلة من الطموح والعمل والإنجاز.

كما تلفت المبادرة إلى القفزة النوعية التي حققتها الإمارة في مسيرتها التنموية، في تجسيد عملي لفلسفة «دبي الأفعال».

ونجحت دبي بفضل رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية في كافة المجالات، عبر سجل حافل بالإنجازات المحلية والعالمية.

فالقيادة الرشيدة أرست نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان والارتقاء بقدراته وطاقاته، وإشراكه في مراحل التنمية والبناء.