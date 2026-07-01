ضاحي خلفان يكرم مبتكر فكرة دوريات الشرطة الفارهة

كرم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، علي حسن المرزوقي، الذي نال اقتراحه حول سيارات دوريات شرطة دبي الفارهة نجاحاً كبيراً بعد تطبيقه لسنوات، وأصبح يمثل تفرداً، تميزت به شرطة دبي عن باقي المؤسسات الشرطية على مستوى العالم.

وأشاد معاليه بالمرزوقي خلال استقباله له بمكتبه، مؤكداً أن تطبيق اقتراح إدخال السيارات الفارهة ضمن أسطول دوريات شرطة دبي كان له الأثر الكبير في تغيير النمط السائد حول دور الشرطة الأمني.

وتحولها إلى مؤسسة مجتمعية، تسهم في دعم الاقتصاد والسياحة، وتوجهات القيادة الرشيدة في جعل الإمارات بشكل عام نموذجاً عالمياً رائداً في مختلف المجالات، ودبي على وجه الخصوص وجهة سياحية، حظيت بسمعة مرموقة على مستوى العالم.

وقال علي المرزوقي، إن فكرة الدوريات الفارهة جاءت انطلاقاً من مكانة دبي أيقونة عالمية، ورغبة في تحويل دورية المرور إلى وجهة سياحية وتفاعلية، تجذب السياح وتستقطب صناع الأفلام العالمية، بما يمنح المناطق رونقاً يدمج بين الجمال والانضباط، ما أثمر عن تحقيق أكثر من ملياري مشاهدة عالمية واهتمام كبرى الشبكات والقنوات العالمية مثل CNN وBBC وسكاي نيوز ووكالة رويترز.

وتوجه المرزوقي بالشكر والتقدير إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على تبنيه ودعمه اللامحدود لهذه الفكرة في مدينة تمثل البيئة الخصبة لكل مبدع.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.