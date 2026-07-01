لقاء بمجلس شباب محاكم دبي لتحويل الطموحات إلى مبادرات

نظم مجلس شباب محاكم دبي اللقاء المفتوح الأول لعام 2026، وركز على تحويل الطموحات إلى مبادرات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الكفاءات الشابة، وتعزيز مشاركتها في تطوير بيئة العمل المؤسسي، وفتح قنوات مباشرة للاستماع إلى أفكار الشباب ومقترحاتهم ومبادراتهم، بما يدعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي.

وشهد اللقاء حضور القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، وعبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس شباب محاكم دبي وموظفي الدائرة، في لقاء تفاعلي هدف إلى التعريف بدور المجلس، واستعراض توجهاته ومبادراته وخطة عمله لعام 2026.

واستعرض عبد الله الجزيري، رئيس مجلس شباب محاكم دبي، دور المجلس في تمثيل طموحات شباب الدائرة وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر تميزاً وابتكاراً، مؤكداً أن المجلس يشكل منصة للأفكار، ومساحة للإبداع، وجسراً يربط طاقات الشباب بتطلعات المؤسسة وأهدافها المستقبلية، بما يعكس اهتمام قيادة محاكم دبي بدعم الشباب وتمكينهم وإشراكهم في مسيرة التطوير والتميز المؤسسي.

وقال إن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتعزيز التواصل بين الشباب وقيادة محاكم دبي، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تحويل الطموحات إلى مبادرات عملية تخدم بيئة العمل المؤسسي.

ونحن في المجلس نحرص على أن نكون على قدر الثقة، وأن نواصل العمل بروح الفريق، بما يسهم في جعل الأفكار مشاريع، والطموحات إنجازات، والتحديات فرصاً للتطوير.

وأضاف: «يركز المجلس خلال عام 2026 على تمكين شباب محاكم دبي ليكونوا أكثر مشاركة وتأثيراً في مسيرة التطوير، من خلال مبادرات تعزز المهارات، وتدعم الابتكار، وتفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في تطوير العمل القضائي والمؤسسي وخدمة المجتمع».

وتضمن اللقاء عرض خطة عمل ومشاريع المجلس لعام 2026، والتي تركز على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في اللجان والفرق والمبادرات.