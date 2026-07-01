شرطة دبي تنظم ورشة للمشاريع المعرفية والابتكارية

نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المعرفة والابتكار والتطوير، ورشة عمل متخصصة حول برنامج المشاريع المعرفية والابتكارية، وذلك في مسرح البحث والتطوير، بحضور 103 مستفيدين من الضباط والموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتمكين الكفاءات من تطوير مشاريع معرفية وابتكارية نوعية تدعم استشراف المستقبل، وتسهم في تعزيز ريادة شرطة دبي وتميزها المؤسسي على المستويين المحلي والعالمي. وقدم المحاضرة الرئيسة في الورشة، النقيب خالد حسن مفتاح، رئيس قسم عمليات المعرفة في إدارة المعرفة والابتكار والتطوير.

والنقيب أحمد يوسف العليلي، رئيس قسم مختبرات الابتكار، والملازم أول جمعة إبراهيم، حيث استعرضوا محاور رئيسة سلطت الضوء على ثقافة المشاريع المعرفية والابتكارية وآليات نشرها وتطبيقها في مختلف الإدارات العامة، وتحديد مواطن التحسين الإدارية والتشغيلية ووضع الحلول المبتكرة، ومعايير التقييم والتحفيز.