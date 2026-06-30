"إسلامية دبي" تطلق مبادرة "دائرة بلا مركز خدمة" لتعزيز التحول الرقمي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبادرة "دائرة بلا مركز خدمة"، في خطوة تعكس توجهها نحو بناء منظومة خدمية رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والاستباقية وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتميز الحكومي والتحول الرقمي.

وأشارت الدائرة، في بيان لها اليوم، إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات وتمكين المتعاملين من إنجاز خدماتهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، وتقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة تلبي تطلعات المتعاملين.

وتتضمن المبادرة توفير قنوات رقمية فورية للتواصل، إلى جانب خدمات تخصصية وفريق لإسعاد المتعاملين، بما يتيح إنجاز الخدمات بسرعة ومرونة أكبر، ويُلغي الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة بنسبة 100% بالنسبة للخدمات المشمولة بالمبادرة، دعماً لتوجهات الدائرة في تسهيل رحلة المتعامل ورفع مستويات الرضا.

وأكدت هاجر علي السويدي، مسؤول مشروع مبادرة "دائرة بلا مركز خدمة"، أن المبادرة تمثل تحولاً نوعياً في نموذج تقديم الخدمات بالدائرة، إذ تتجاوز مفهوم الرقمنة التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المتعامل بصورة أكثر تكاملاً وسلاسة، بما يضمن الحصول على الخدمات في الوقت والمكان المناسبين دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وأضافت أن المبادرة تنسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء منظومة خدمات استباقية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الدائرة تواصل توظيف الحلول الذكية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير قنوات الخدمة الرقمية، بما يوفر تجربة موحدة ومتكاملة للمتعاملين.