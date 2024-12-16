شرطة دبي و«كلية محمد بن راشد للإدارة» تطلقان دبلوم «الشراكات الاستراتيجية في الحكومات»

أطلقت شرطة دبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول دبلوم تخصصي في إدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات، يستمر 3 أشهر. وشهد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رئيس معيار الشراكة في برنامج دبي للتميز الحكومي (النخبة)، انطلاق الدبلوم، الذي أعلنت شرطة دبي والكلية عن تصميمه وإصداره أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والفردي.

وأعرب الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عن سعادته بهذا التعاون والشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجالات القيادة والإدارة الحكومية.

وأضاف «إن دبلوم الشراكات الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية لتحقيق التميز في العمل الإداري.».

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، أن التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في واحد من أهم المجالات الداعمة لتحقيق التكامل في العمل الحكومي، يعد خطوة استثنائية للدفع بالعمل الحكومي نحو مستويات متقدمة من الكفاءة والفعالية، نظراً لانعكاس هذا الدبلوم على مستوى وكفاءة المنضمين إليه، سواء من موظفي شرطة دبي، أم من الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه، أكد العقيد الدكتور محمد الجناحي، حرصهم على تعزيز العلاقات والشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تبادل أفضل الخبرات والممارسات، والمساهمة في ضمان استدامة منظومة العمل الأمني والشرطي، ودعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة والابتكار في القدرات.