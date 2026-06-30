محاضرات للتعريف بالأنظمة والقوانين في الدولة

نظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمرورية والمجتمعية المخصصة لأفراد الجالية الإثيوبية، وذلك في قاعة الروح الإيجابية بنادي ضباط شرطة دبي، في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد زريهون ميجيرسا جيما، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، المحاضرات، إلى جانب فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية. وأشاد القنصل العام بالجهود التي تبذلها شرطة دبي في مجال التوعية المجتمعية، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس حرص الجهات الحكومية في دولة الإمارات على الاهتمام بمختلف الجاليات المُقيمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.