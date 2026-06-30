ضاحي خلفان يتسلم كتاباً عن التحولات الرقمية

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من العميد الأستاذ الدكتور محمد سعيد بن دعفوس المنصوري، عضو هيئة التدريس في أكاديمية شرطة دبي، كتاباً بعنوان «التحولات الرقمية في القانون التجاري والمالي - دراسة مقارنة في ضوء التشريع الإماراتي والشريعة الإسلامية».

وتناول البحث موضوع العقود الذكية وآثارها في المعاملات التجارية الدولية من خلال دراسة تحليلية مقارنة تجمع بين التجارب الدولية المتقدمة وأحكام الفكر الإسلامي.

وبيّن البحث أن العقود الذكية تمثل تطوراً نوعياً في آليات تنفيذ العقود التقليدية، إذ تعتمد على تقنية سلسلة الكتل والتي تسمى (البلوك تشين) لتنفيذ الالتزامات العقدية بصورة آلية دون الحاجة إلى تدخل وسطاء، مع تحقيق مستويات مرتفعة من الشفافية والأمان وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدارة التقليدية للعقود.