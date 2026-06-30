فرق الإدارة العامة للمرور بدبي على منصة التكريم

كرّم اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، الفرق الميدانية في الإدارة العامة للمرور في المجال الضبطي والتوعوي والتقني.

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور، ومديري الإدارات الفرعية والضباط وصف الضباط، تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وثمّن اللواء حارب الشامسي الدور الكبير الذي تؤديه الفرق الميدانية بمختلف تخصصاتها، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات المرورية لهم.

وقال اللواء الشامسي إن التكريم جاء تقديراً لجهودهم في تعزيز الأمن والأمان وإخلاصهم في العمل، من خلال التزامهم بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع بخدمتهم وتعزيز نسبة الشعور بالأمان لديهم، حاثاً المكرمين على مواصلة الجهد والعطاء في العمل، والتميز في أداء واجبهم.

مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحفيز وتثمين جهود أفرادها العاملين على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع. وفي ختام التكريم، شكر اللواء الشامسي المكرمين على تميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة دبي تميزت بتميز الموظفين المتميزين وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وعبّر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة دبي المتميزة.