هلال المري: «دبي الأفعال» تجسد رؤية محمد بن راشد الطموحة

أكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن مبادرة «دبي الأفعال» تجسد الرؤية الملهمة والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك تكريساً لمبدأ اقتران الطموح بالتنفيذ، وأن الإنجازات الحقيقية تقاس بما يتحقق منها على أرض الواقع.

وقال معاليه: نجحت دبي، بفضل هذه الرؤية الاستثنائية، في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما في الاقتصاد والسياحة والاستثمار والابتكار، من خلال سجل حافل بالإنجازات والنتائج التي يلمس أثرها العالم بأكمله.

وأضاف: نحن في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نلتزم بثقافة الإنجاز والتميز كنهج مؤسسي راسخ ونؤمن بأن النجاح لا يتحقق عبر وضع الخطط فحسب، بل من خلال تنفيذها بكفاءة عالية وسرعة وإتقان، بما يعزز تنافسية دبي ويجعلها في طليعة مدن العالم للعيش والعمل والزيارة تجسيداً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33..

ولقد أرست قيادتنا الرشيدة نموذجاً عالمياً فريداً في الإدارة والتنمية، وأثبتت أن الاستثمار في الإنسان، والجرأة في الطموح، والالتزام بالتنفيذ، تشكل الركائز الأساسية لصناعة المستقبل. وستظل «دبي الأفعال» مصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة التطور والنجاح والبناء على ما حققته دبي من مكانة عالمية مرموقة.