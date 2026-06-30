9 ملايين درهم من «عيسى صالح القرق الخيرية»لمؤسسة الجليلة

تلقت مؤسسة الجليلة تبرعاً بقيمة 9 ملايين درهم من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، لتجديد الجناح رقم «2» في قسم أمراض النساء والتوليد وصحة المرأة بمستشفى لطيفة التابع لـ«دبي الصحية» ضمن مبادرة «صندوق الأمل».

جاء ذلك بموجب اتفاقية تعاون تم توقيعها في مقر مؤسسة الجليلة، بحضور الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، عضو مجلس إدارة «دبي الصحية»، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».

والدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية»، ونائب مدير «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» للشؤون الأكاديمية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية».

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية بدعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع، وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية ».

وقال الدكتور عامر الزرعوني: «من خلال «صندوق الأمل»، نواصل العمل مع شركائنا لتطوير المرافق الصحية والارتقاء بالبيئة العلاجية بما يخدم المرضى وأسرهم».

وقال الدكتور محمد العوضي: «سيسهم هذا الدعم في رفع كفاءة المرافق المخصصة لرعاية النساء وحديثي الولادة في مستشفى لطيفة، بما يعزز جودة الرعاية المقدمة للأمهات وأطفالهن، ويضمن تلبية احتياجاتهم خلال مرحلة تُعد من أهم مراحل حياتهم».