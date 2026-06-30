«دبي الخيرية» تنفذ مشاريع تنموية في بنين وتوجو

عزّزت جمعية دبي الخيرية حضورها الإنساني والتنموي في جمهوريتي بنين وتوجو عبر تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع المستدامة خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، شملت إنشاء المساجد والمرافق التعليمية والصحية، وحفر الآبار، وإطلاق مبادرات التمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر.

وذلك بدعم من المحسنين في دولة الإمارات. جاء ذلك بالتزامن مع اختتام وفد الجمعية مهمة ميدانية استمرت أسبوعين في البلدين، خُصصت لمتابعة سير العمل وتقييم المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والوقوف على أثرها التنموي واحتياجات المجتمعات المستفيدة.

وضم وفد الجمعية أحمد السويدي، المدير التنفيذي، ومحمود سحلبجي مدير إدارة تنمية الموارد، والمهندسة وسام عريبي رئيس قسم المشاريع الخارجية، ومحمد إبراهيم من إدارة المشاريع.

وفي جمهورية بنين، شملت مشاريع الجمعية تشييد 787 مسجداً، و7 مجمعات سكنية، و46 مركزاً لتحفيظ القرآن، و27 منشأة ومبادرة لدعم التعليم، إلى جانب حفر 68 بئراً، وإنشاء 9 مستوصفات و26 مشروعاً صحياً، وإطلاق 31 مشروعاً للأسر المنتجة، و850 مبادرة للحد من الفقر، و48 وقفاً مسجدياً، و5 مشاريع لأصحاب الهمم.

وفي جمهورية توجو، نفذت الجمعية قرية نموذجية متكاملة تضم 80 منزلاً، ومسجداً، ومدرسة، وبئرين، ومركزاً لتحفيظ القرآن، و8 محال وقفية، إلى جانب تشييد 52 مسجداً، و18 بئراً، وداراً للأيتام، و5 مساكن للفقراء. وأعرب أحمد السويدي، عن شكره للبعثات الدبلوماسية الإماراتية في بنين وتوجو على دعمها مهمة الوفد.