«الرقابة المالية بدبي» ينضم إلى مزودي التعليم المهني المستمر

أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر، في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية مركزاً متخصصاً للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد، في إطار التزام الجهاز المتواصل بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية والمتخصصة، من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع جاهزية الكفاءات لمواكبة المتغيرات المهنية المتسارعة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام أكاديمية الجهاز بتطبيق معايير عالمية رفيعة في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية، وضمان جودة المحتوى العلمي، وكفاءة المدربين والخبراء، وفاعلية مخرجات التعلم، بما يرسخ دور الأكاديمية كمنصة معرفية متقدمة تدعم بناء القدرات المهنية المتخصصة في مجالات الرقابة والتدقيق والحوكمة والقطاعات المرتبطة بها.

وأصبحت الأكاديمية، بموجب هذا الاعتماد، مخولة بمنح ساعات التعليم المهني المستمر المعترف بها دولياً لجميع برامجها التدريبية، سواء المخصصة لموظفي الجهاز أو البرامج المفتوحة للمشاركين من الجهات الخارجية، والتي تُقدم حضورياً أو افتراضياً.