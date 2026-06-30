مذكرة تفاهم للتعاون في التعليم الإعلامي والابتكار الرقمي

أبرمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تسهم في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة في قطاع الإعلام.

وتنص المذكرة التي وقعها الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة ، ومنى بوسمرة، مديرة الأكاديمية ، على تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين من خلال تطوير برامج تدريبية وتعليمية مشتركة، وتنظيم ورش وندوات متخصصة، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات الاختصاص.

وأكد منصور العور أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل بين التعليم والإعلام والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع الإعلامي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وقال: «نؤمن في جامعة حمدان بن محمد الذكية بأن مستقبل الإعلام يتطلب نماذج جديدة للتعلم والتطوير المهني ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء المهارات والقدرات التي يحتاج إليها الأفراد والمؤسسات لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي».

وأكدت منى بوسمرة أن «الشراكة» تأتي في إطار التزام الأكاديمية بتعزيز علاقاتها وتوسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وتعكس توجهها نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة المهنية، بما يسهم في تطوير نماذج تعليمية وتدريبية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام.

وقالت: «نؤمن بأن مستقبل الإعلام يبدأ من الاستثمار في الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة التي تمثل منصة لتبادل المعرفة وتطوير برامج نوعية تواكب التطورات في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار. ونسعى من خلالها إلى إعداد كوادر إعلامية تمتلك أدوات المستقبل، وتجمع بين المعرفة المتخصصة والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة».