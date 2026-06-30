شاطئ «جميرا 2» ينال شهادة عالمية واعتماداً مرموقاً في السهولة لأصحاب الهمم

أعلنت بلدية دبي عن حصول شاطئ «جميرا 2» على شهادة الاعتماد الذهبية لسهولة الوصول من «الاتحاد العالمي للمعاقين» (World Disability Union)، ليصبح بذلك أول شاطئ في دبي ينال هذا الاعتماد المرموق.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لالتزام البلدية بتوفير بيئة آمنة وشاملة وسهلة الوصول بالكامل لأصحاب الهمم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لسهولة الوصول، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء الحصول على الشهادة الذهبية في سهولة الوصول، عقب تنفيذ بلدية دبي برنامجاً شاملاً لتعزيز إمكانية الوصول خلال فترة قياسية، لم تتجاوز ستة أشهر، حوّل شاطئ جميرا 2 إلى واحدة من أكثر الوجهات الشاطئية شمولاً على مستوى المنطقة:

وشمل البرنامج تطوير البنية التحتية، وتوفير حلول متخصصة لسهولة الوصول، وتدريب الموظفين، وتعزيز الجاهزية التشغيلية.

وضمن متطلبات الحصول على الاعتماد، تم توفير مواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم، ومسارات ومنحدرات مجهزة، ومرافق دورات مياه واستحمام يسهل الوصول إليها، ومحطات لشحن الكراسي المتحركة.

وكان أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في الحصول على شهادة الاعتماد الذهبية، هو إنشاء غرفة حسية مخصصة، ما يجعل شاطئ «جميرا 2» أول وجهة شاطئية في الشرق الأوسط توفر مثل هذا المرفق.

وقال المهندس إبراهيم محمد جمعة مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، إن هذا التقدير الدولي يعكس التزام بلدية دبي بضمان أن تكون الشواطئ العامة مساحات يسهل الوصول إليها، وشاملة، ومرحبة بالجميع.