تأهيل جيل جديد لقيادة الإعلام والدبلوماسية

أكدت فعاليات برنامج «بناء القدرات في الإعلام والدبلوماسية» أهمية تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات العمل الإعلامي والدبلوماسي.

البرنامج الذي ينظمه مجلس شباب دبي للإعلام، انطلقت فعالياته أمس بالشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في ثاني تعاون بين الجانبين.

ضمن جهودهما المشتركة، يؤكد التزام الطرفين بالاستثمار في الطاقات الوطنية، من خلال تقديم تجربة تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الإعلام والدبلوماسية، وصناعة رسائل مؤثرة تعكس مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

تطوير القدرات

وشهد البرنامج إقبالاً لافتاً، إذ استقطب 700 طلب للالتحاق به، فيما تم اختيار 30 مشاركاً وفق معايير تركز على الكفاءة والتميز، لضمان تقديم تجربة تدريبية نوعية تسهم في صقل مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم المهنية.

واستهل المشاركون اليوم الأول بورشة تدريبية بعنوان «إدارة الأزمات الإعلامية في عصر الذكاء الاصطناعي»، قدمها الإعلامي محمد الظفري، وتناولت أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وآليات التعامل مع الأزمات الإعلامية وإدارة الرسائل الاتصالية بكفاءة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحافظ على المصداقية والمهنية.

كما شارك المنتسبون في جولة ميدانية داخل استوديوهات دبي للإعلام، اطلعوا خلالها على سير العمل في مختلف المرافق الإعلامية وما تضمه من تقنيات وإمكانات متطورة تدعم إنتاج المحتوى الإعلامي وفق أعلى المعايير المهنية، ما أتاح لهم فرصة التعرف عن قرب إلى بيئة العمل الإعلامي وآليات صناعة المحتوى.

شيخة أحمد: البرنامج يجسد الالتزام بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة

وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام، أن البرنامج يجسد الالتزام بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب المتغيرات المتسارعة في قطاعي الإعلام والاتصال.

وتعزز جاهزية المشاركين لمتطلبات المستقبل. وأضافت أن التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يسهم في توسيع آفاق الشباب عبر الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، بما يرسخ لديهم مهارات التفكير الاستراتيجي وإدارة الرسائل الإعلامية والتواصل الفاعل.

مؤكدة أن تمكين المواهب الوطنية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية دبي للإعلام في إعداد جيل قادر على الابتكار وصناعة المحتوى المؤثر وتمثيل دولة الإمارات بكفاءة في مختلف المحافل.

تكامل الجهود

عبدالعزيز الجسمي

وأكد عبدالعزيز الجسمي، رئيس مجلس شباب دبي للإعلام، أن البرنامج يعكس اهتمام المجلس بالاستثمار في الشباب من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالات الإعلام والاتصال والدبلوماسية، بما يمكنهم من تمثيل الدولة بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يجسد تكامل الجهود الوطنية في إعداد جيل مؤهل لمتطلبات المستقبل، وقادر على مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي والدبلوماسي.

عائشة النعيمي

وأوضحت عائشة النعيمي، نائب رئيس مجلس شباب دبي للإعلام وإحدى المشاركات في البرنامج، أن التعاون مع الأكاديمية يمثل خطوة نوعية في دعم مسيرة تأهيل الشباب الإماراتي، وتعزيز إدراكهم للدور المحوري الذي يؤديه الإعلام في تشكيل الوعي وصناعة الرسائل المؤثرة.

مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدولة في قطاعي الإعلام والدبلوماسية. ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى الثامن من يوليو المقبل، على أن تختتم في مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي بحفل تخريج يتضمن استعراض أبرز المشاريع والمخرجات التدريبية وتكريم المشاركين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على إعداد كوادر وطنية شابة تمتلك أدوات الإعلام الحديث وفنون التواصل والدبلوماسية، وتكون قادرة على المساهمة في صياغة مستقبل القطاعين في دولة الإمارات.