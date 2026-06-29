"طرق دبي" تنقل أكثر من 193 ألف راكب عبر خدمة المشاركة في الرحلات بالحافلات

حققت خدمة نقل الأفراد بالحافلات الصغيرة بنظام الحجز المُسبّق من خلال التطبيقات الذكية تقدُّماً لافتاً منذ أن أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تجاوز إجمالي عدد الركاب، الذين استخدموا هذه الخدمة 193 ألف راكب، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال على خدمات التنقّل الذكي والمرن، وثقة المتعاملين بالحلول المبتكرة، التي تُسهم في تسهيل تنقّلاتهم اليومية داخل الإمارة.

وتأتي هذه النتائج في إطار رؤية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتكز على التكنولوجيا والابتكار، وتوفر خيارات تنقّل آمنة ومريحة وفعالة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في مجال التنقّل الذكي والمستدام.

وتُواصل الهيئة تعزيز منظومة التنقّل الجماعي المستدام عبر تبنّي حلول ذكية ومبتكرة تواكب احتياجات السكان والزوار، ومن أبرزها خدمة الحافلات الذكية المشتركة، التي توفّر وسيلة تنقّل مرنة تعتمد على الحجز المُسبّق عبر التطبيقات الذكية، وتجمع الركاب المتجهين إلى وجهات متقاربة ضمن رحلة مشتركة تتسّم بالراحة والكفاءة وسهولة الوصول.

أعلى أداء تشغيلي

وسجّلت الخدمة أعلى أداء تشغيلي لها خلال شهر أكتوبر 2025، بنقل أكثر من 18 ألف راكب خلال شهر واحد، ما يعكس تزايُد الطلب على الخدمة ودورها المتنامي في تلبية احتياجات التنقّل بين المناطق السكنية ومراكز الأعمال والمناطق الحيوية في دبي.

نموذج تشغيل مبتكر

وتعتمد الخدمة على نموذج تشغيلي مرن يُتيح للمتعاملين حجز رحلاتهم بسهولة عبر التطبيقات الذكية، والاستفادة من مسارات ديناميكية مُصمَّمة وِفق الطلب، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ويعزز تجربة التنقّل الجماعي، فضلاً عن الإسهام في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.

دعم مستهدفات الاستدامة

وتسهم الحافلات الذكية المشتركة في دعم مستهدفات دبي للاستدامة والتنقّل الأخضر من خلال رفع كفاءة استخدام المركبات، وتقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير حلول فعّالة لرحلات "الميل الأول والأخير"، بما يعزز الربط بين المناطق السكنية والتجارية وشبكة النقل العام في الإمارة.

توسُّع مستمر وخيارات متنوعة

وتغطي الخدمة حالياً عدداً من المناطق الحيوية في دبي، مع مواصلة دراسة فرص التوسُّع إلى مناطق جديدة استجابةً للطلب المتزايد، بما يوفر خيارات تنقّل أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين، ويرفع من مستوى التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي.

كما تعمل ضمن منظومة الخدمة ثلاث منصات تشغيل معتمدة، بما يسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمتعاملين، وتحفيز الابتكار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل الذكي.