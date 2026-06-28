رؤية محمد بن راشد حوّلت دبي إلى عاصمة عالمية للتسوق

محمد القرقاوي: «ديرة سيتي سنتر» نقطة انطلاق صناعة التسوق في الإمارة

جسدت مبادرة «دبي الأفعال» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فلسفة قيادية تقوم على سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وتحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة.

وأكد سموه، عقب إطلاق المبادرة، أن «دبي الأفعال (Dubai-it) تعني إنجازاً سريعاً، وتنفيذاً متقناً ومتميزاً، ونتائج يراها العالم في وقت قياسي».

وتنعكس هذه الفلسفة في مختلف مسيرة دبي التنموية، حيث لم تقم على تنفيذ المشاريع فحسب، بل على تبني رؤى استباقية أعادت تشكيل قطاعات اقتصادية كاملة، ومن بينها قطاع التسوق الذي تحول إلى أحد أبرز محركات الاقتصاد في الإمارة.

وفي هذا السياق، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المكانة التي وصلت إليها دبي اليوم - كونها واحدة من أبرز وجهات التسوق في العالم - هي نتاج رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي آمن بأن المنافسة تصنع الأسواق وتوسعها، ولا تقضي على المشاريع.

واستشهد معالي القرقاوي بما رافق افتتاح «ديرة سيتي سنتر» في منتصف تسعينيات القرن الماضي، عندما كان أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط، إذ أعرب عدد من رجال الأعمال آنذاك خلال زيارتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تخوفهم من أن يؤثر المشروع في المراكز التجارية الأخرى بالإمارة، إلا أن سموه وجّههم إلى التركيز على التوسع، ووفّر مزيداً من الأراضي لإقامة مراكز تجارية جديدة، انطلاقاً من قناعته بأن تنمية السوق تخلق فرصاً للجميع.

وأضاف معالي القرقاوي أن مهرجان دبي للتسوق الأول ارتبط بمركز «ديرة سيتي سنتر»، واستقطب نحو 1.6 مليون زائر ومتسوق، في حين بلغت مبيعاته مليارَي درهم، وهو ما عُدّ آنذاك إنجازاً كبيراً.

وأشار إلى أن نتائج تلك الرؤية تتجسد اليوم في استقطاب أكبر ستة مراكز تسوق، في دبي وحدها، أكثر من 213 مليون زائر سنوياً، في انعكاس واضح لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أسس لواحدة من أكبر صناعات التسوق في العالم.