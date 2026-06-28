شرطة دبي تحصد جائزة «آيه تي دي» العالمية للتميز في تقنيات التعليم

حققت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بجائزة جمعية تطوير المواهب «آيه تي دي» للتميز في الممارسة عن فئة تقنيات التعليم، وذلك تقديراً لتميزها في توظيف التقنيات الحديثة والابتكارات الرقمية لدعم منظومة التدريب والتعلم.

وجرى تكريم الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسلمت الجائزة نيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس، حصة الشويهي.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لريادة شرطة دبي في تبني أحدث الحلول والتقنيات التعليمية وتطوير بيئات تدريبية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتُعد جمعية تطوير المواهب (ATD)، التي تأسست عام 1943 في الولايات المتحدة الأمريكية، من أكبر وأعرق المؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات التدريب والتطوير المهني وتنمية المواهب، حيث تضم في عضويتها خبراء ومؤسسات من أكثر من 120 دولة حول العالم وتمنح الجمعية جوائزها وفق معايير عالمية دقيقة تهدف إلى تكريم أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة والإنجازات المتميزة في مجالات التعلم والتدريب وتقنيات التعليم.

ويعكس هذا التتويج الدولي المكانة الرائدة التي تحتلها شرطة دبي في مجال تطوير القدرات المؤسسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التدريب، بما يدعم توجهاتها الاستراتيجية نحو التميز والابتكار والريادة العالمية.