ضاحي خلفان يتسلم دكتوراه عن «استخدام الذكاء الاصطناعي في التفتيش الجمركي»

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتور محمد عبدالله آل علي، مدير فرع الرقابة على المنافذ البرية، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نسخة من أطروحة دكتوراه حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراءات الضبط والتفتيش في الجرائم الجمركية.

وتناولت الأطروحة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات الضبط والتفتيش والاستدلال في الجرائم الجمركية وفق التشريعات الإماراتية.

كما تسلط الدراسة الضوء على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الكشف والتحليل ودورها في تعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتهدف إلى تقديم رؤية علمية تسهم في تطوير العمل الجمركي وتعزيز كفاءته في مواجهة التحديات والجرائم المستحدثة، ومواكبة التطورات الأمنية والتقنية المعاصرة.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور محمد عبدالله آل علي، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق. حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.