«دبي الاقتصادية».. منصة إعلامية تواكب طموحات دبي العالمية





اعتمد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، إطلاق منصة «دبي الاقتصادية» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور يواكب طموحات دبي ويعكس مكانتها العالمية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة الإعلامية الرائدة لدبي وترسيخ دورها في قيادة السردية الاقتصادية، انطلاقاً من مكانتها كإحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والابتكار، ما يتطلب منظومة إعلامية تواكب هذا الحراك الاستثنائي وتنقله إلى العالم بلغة تتسم بدقة المعلومة وعمق التحليل، وتكون المنصة الجديدة نافذة تعكس قصة نجاح دبي الاقتصادي وترصد التحولات العالمية وتبرز الفرص التي توفرها دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم.

«دبي الاقتصادية»

تهدف منصة «دبي الاقتصادية» إلى تقديم سردية اقتصادية حديثة، تروي قصة اقتصاد دبي بلغة الأرقام والإنجازات والفرص، عبر محتوى نوعي يعتمد على التحليل والبيانات والرؤى المستقبلية.

تغطي «دبي الاقتصادية» أبرز القطاعات الحيوية، بما يشمل المال والأعمال، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطيران، والخدمات اللوجستية، والعقار.

تعتمد المنصة نموذجاً إعلامياً متكاملاً يجمع بين البث التلفزيوني والمحتوى الرقمي والتفاعلي، بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي ويصل إلى مختلف شرائح الجمهور.

كما تبني «دبي الاقتصادية» شراكات مع المؤسسات الاقتصادية والمالية ومراكز الفكر والخبرات المحلية والعالمية، لتقديم محتوى موثوق يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والإعلام.