«طرق دبي» تعزز قدرات موظفيها في التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة تدريبية متخصصة حول ابتكار حلول ذكية للتحول الرقمي في العديد من المجالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك استمراراً في جهود الهيئة لتعزيز قدرات موظفيها وتسهيل الإجراءات، وبما يسهم في دعم كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات.

وأكدت الهيئة أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز المرونة والابتكار وتحقيق الريادة في التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي في خدمات ومنتجات وعمليات الهيئة، إلى جانب تبنّي حوكمة مؤسسية قوية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات التقنية والبيانات لمواكبة التطور المستمر في هذا المجال.

وشارك في الورشة، التي نظمها قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في مختبر الثورة الصناعية الرابعة في الهيئة بالتعاون مع شركة داتا أيكيو DataIKU، نحو 50 موظفاً يمثلون مؤسسات وقطاعات الهيئة، استعرضوا عدداً من المبادرات والمشاريع والحلول المبتكرة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء.

وركزت الورشة على تطوير عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية المقدمة من الموظفين، من بينها: «روبوت المحادثة»، وهو بمثابة مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لتمكين إدارة مركز التحكم الموحد من متابعة عمليات المترو، ويتيح لمشغلي وموظفي تشغيل القطارات الاستعلام عن البيانات والحصول على الدعم المخطط لهذه العمليات، ومبادرة «توليد الوصف الوظيفي الذكي»، عبر أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء وتحديث أوصاف وظيفية احترافية ومنظمة تلقائياً للوظائف المستحدثة بناءً على مدخلات المستخدم مثل متطلبات الدور والمهام والمسؤوليات المطلوبة من الموظف الذي يشغل المنصب.

كما تناولت الورشة مبادرة «لوحة معلومات العمليات»، وتقديم عرض شامل لعمليات النقل اليومية، ما يتيح المراقبة والتحكم بكفاءة، بالإضافة إلى مبادرة «فحص المركبات باستخدام تقنيات رؤية الذكاء الاصطناعي المتطور» عبر نماذج لتحديد التجاوزات تلقائياً وتصنيفها للمراجعة، مع تحقيق تغطية تفتيش بنسبة 100 %، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق خدمة «سهيل».

وتم تقسيم المشاركين في الورشة إلى فرق عمل قدموا سلسلة من الجلسات التدريبية والتطبيقية التي ركزت على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلي في المنصة، وبناء وتطوير نماذج ذكية باستخدام أدوات متقدمة وتحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق داخل بيئة العمل.

وتأتي هذه الورشة، التي تدعم تعظيم الاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، جزءاً من سلسلة من الورش التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي ودورات تدريبية متقدمة وعدد من ورش الهاكاثون وغيرها من الفعاليات والبرامج، التي تشمل على سبيل المثال ابتعاث طلبة وموظفين في بعثات أكاديمية في دراسات البكالوريوس والماجستير في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وضمن جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار المؤسسي، ودعم استراتيجية دبي للتحول الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية تمكين الموظفين بالأدوات والتقنيات المتقدمة، لتمكينهم من تطوير تطبيقات عملية تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للمتعاملين.