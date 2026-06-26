«رعاية الأحداث» تعتمد نظاماً لمواجهة المخاطر السلوكية

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية 77، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله، أمين السر العام، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية الدكتور منصور العور، والدكتور خليفة السويدي، الدكتور جاسم ميرزا، الدكتور سيف الجابري، وفيصل الشامسي، الأستاذة بدرية الياسي، ومريم الأحمدي.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـسابق الـ 76 بعد الاطلاع عليه، كما جرى اعتماد النظام الأساسي المحدث للجمعية بناء على نموذج نظام الجمعيات ذات النفع العام المعتمد من مجلس الوزراء، والذي يسهم بشكل كبير في تطوير أهداف الجمعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة والأحداث والمخاطر السلوكية والتحديات المعاصرة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة والوقاية من المشكلات الاجتماعية والسلوكية، التي قد تؤثر في الأبناء والأحداث، ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تنمية مهارات الأبناء وقدراتهم وتعزيز قيمهم وسلوكياتهم الإيجابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما يدعم النظام المساهمة في رعاية البرامج المتخصصة في التأهيل والتدريب المهني والإدماج المجتمعي للأحداث، من خلال الشراكات مع المؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لدعم أهداف الجمعية وتعظيم أثرها، وإجراء ودعم الدراسات والبحوث المتخصصة، والإسهام في تطوير السياسات والمبادرات المتعلقة بالأسرة والأحداث، وتعزيز الحوكمة والابتكار والتحول الرقمي وتنمية الموارد، لضمان استدامة الجمعية، ورفع كفاءتها وأثرها المجتمعي.

وتم استعراض أنشطة وأهداف الجمعية، والتي تعمل على تحقيق مجموعة من الأنشطة في مجالات التوعية والوقاية المجتمعية، وتمكين الأسرة وتعزيز مهارات الوالدية، وتنمية مهارات الأبناء والشباب، ودعم ورعاية البرامج التأهيلية المتخصصة، والبحث العلمي والدراسات، والشراكات والتطوع والمسؤولية المجتمعية، والابتكار والتميز المؤسسي، كما تم استعراض مشاركة الجمعية في جائزة سعيد بن لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء في دورتها السادسة 2026، والمعايير المطلوبة للمشاركة.

وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة بالأنشطة، التي تقوم بها الجمعية، والمساهمة في طباعة أبحاث وكتب لها قيمة اجتماعية، واعتماد عدد من العضويات الجديدة، وما استجد من أعمال، وعدد من المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال.