مشاريع «وصل» امتداد لنهج «دبي الأفعال»

هشام القاسم: نهج المبادرة قائم على تحويل الرؤى والطموحات إلى إنجازات

شاركت مجموعة وصل في مبادرة «دبي الأفعال» Dubai It، من خلال استعراض مجموعة من المشاريع التي تعكس فلسفة دبي في العمل.

وأكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، أن مشاريع المجموعة تمثل امتداداً عملياً لنهج «دبي الأفعال» Dubai-it الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقائم على تحويل الرؤى والطموحات إلى إنجازات واقعية تسهم في تطوير المدينة وتعزيز جودة الحياة.

وتعكس مبادرة «دبي الأفعال» Dubai It، التطور النوعي الذي حققته الإمارة والنموذج الذي أرسته خلال مسيرة متواصلة من الطموح والعمل والإنجاز، فمسيرة المدينة شاهدة على الإنجازات الاستباقية والنوعية.

كما تركز مبادرة «دبي الأفعال» على أهمية تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع على أرض الواقع بسرعة وكفاءة وترسيخ ثقافة الإنجاز والنتائج الملموسة.