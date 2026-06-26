«أوقاف دبي» و«جود» تتعاونان لدعم المشاريع الوقفية

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الوقف والتنمية المجتمعية، وتطوير المبادرات المشاريع الوقفية ذات الأثر المستدام، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الاجتماعية.

وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان في عدد من المحاور الاستراتيجية الرامية إلى دعم العمل الوقفي، وتعزيز أثره المجتمعي، وتشمل: تبادل المعلومات والخبرات والدراسات ذات الصلة بالمشاريع الوقفية والمبادرات المجتمعية، والتعاون في تطوير وإدارة مشاريع وقفية نوعية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب دراسة فرص التكامل الرقمي بين الجانبين، بما يدعم الحملات الوقفية، ويسهل مساهمات أفراد المجتمع.

كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية مشتركة، لتعزيز ثقافة الوقف، وإبراز هذه المشاريع، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات تعريفية وزيارات ميدانية، تسهم في تعزيز المعرفة المتبادلة، وتطوير فرص التعاون المستقبلية.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن التعاون مع «جود» يعكس توجه المؤسسة نحو بناء شراكات استراتيجية فاعلة، تسهم في تطوير منظومة الوقف، وتعزيز دورها في دعم التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال توظيف الخبرات المشتركة، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة للوصول إلى شرائح أوسع من أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين العمل الوقفي والعمل المجتمعي، بما يسهم في تطوير نماذج مستدامة للعطاء، قادرة على إحداث أثر طويل الأمد في حياة الأفراد والمجتمعات.