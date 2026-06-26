«إقامة دبي» تكرم الفائزين بـ«راية التميز»

كرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي - إقامة دبي، الفائزين في النسخة الـ 14 من جائزة «راية التميز» لعام 2025 - 2026، خلال حفل أقيم بحضور معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والدكتور محمد عبدالوهاب الأنصاري، مدير مكتب الاستراتيجية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي «أوقاف دبي»، وأحمد عبدالكريم الفهيم، مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ورئيس لجنة التميز بمجلس دبي الرياضي، إلى جانب مساعدي المدير العام، وعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة، وكبار الضباط والموظفين.

وشهدت النسخة الـ 14 من جائزة «راية التميز» حضوراً لافتاً على مستوى الترشيحات والتقييم، حيث استقبلت 102 طلب ترشيح ضمن 14 فئة مؤسسية و17 فئة وظيفية، خضعت لمنظومة تقييم شاملة، شارك فيها 14 مقيّماً بإجمالي 125 ساعة تقييم، بما يعكس نضج منهجية الجائزة، وحرص «إقامة دبي» على ترسيخ معايير دقيقة وموضوعية في قياس الأداء المؤسسي والوظيفي.

وأسفرت النتائج عن تكريم 55 فائزاً في الفئات الوظيفية، وعدد من القطاعات الفائزة، إلى جانب 9 تكريمات خاصة، تقديراً للنماذج التي عكست تميزاً في الأداء، والتزاماً بتطوير منظومة العمل، وقدرة على تحويل الجهود اليومية إلى أثر مؤسسي ملموس، و4 تكريمات خاصة لكفاءات وطنية تخرّجت من بيئة العمل في «إقامة دبي»، وانتقلت إلى جهات حكومية أخرى، تقديراً لمسيرتها المهنية المتميزة، وما تمثله من نموذج يعكس دور المؤسسة في إعداد وتصدير المواهب القيادية والكفاءات النوعية للقطاع الحكومي.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن جائزة «راية التميز» تمثل إحدى الركائز المهمة في ترسيخ ثقافة الأداء المتميز داخل إقامة دبي، مشيراً إلى أن التميز لم يعد هدفاً مرحلياً، بل أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة حكومية أكثر جاهزية وابتكاراً واستدامة.

وقال معاليه: «إن ما حققته إقامة دبي من إنجازات متواصلة هو ثمرة جهود فرق عمل تؤمن بأن التميز مسؤولية مشتركة وثقافة عمل يومية، ونحن نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تمكين الكفاءات، وتقدير أصحاب المبادرات والأفكار التي تصنع الفارق، وتسهم في تحفيز روح الابتكار والإبداع وتطوير منظومة العمل».