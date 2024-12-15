شرطة دبي تلتقي أهالي بر دبي للتعريف بخدماتها

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة بر دبي، لقاء مع المواطنين والمقيمين القاطنين في منطقة بر دبي، ضمن مبادرة «صوتك مسموع» وذلك في إطار حرصها الدائم على تفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، إلى جانب تعريفهم بالخدمات الشرطية المتنوعة، وخدمات مركز الشرطة الذكي الـ«SPS» المتوفرة لهم على مدار 24 الساعة. واستقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي المواطنين والمقيمين في قاعة أم سقيم، بحضور مديري الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، وكبار الضباط في القطاع.

وقال اللواء المنصوري: «شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات».

من جانبه أكد اللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تمثل قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، مبيناً أن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي. وقال اللواء عبدالله المعصم إن مبادرة «صوتك مسموع» تهدف إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها، عبر فتح قنوات التواصل الفعّال مع القاطنين في المناطق السكنية.