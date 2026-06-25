جودة هواء المنزل.. استثمار في صحة الأسرة وجودة الحياة

يقضي أفراد الأسرة جزءاً كبيراً من يومهم داخل المنزل، ولذلك لا تقتصر جودة المسكن على جمال التصميم أو كفاءة المرافق فقط، بل تمتد لتشمل عنصراً أساسياً قد لا يراه الإنسان بعينيه، لكنه يؤثر بشكل مباشر في صحته وراحته وجودة حياته، وهو جودة الهواء داخل المنزل.

ويعتقد البعض أن التلوث يرتبط فقط بالبيئة الخارجية، إلا أن جودة الهواء داخل المنازل تلعب دوراً مهماً في صحة السكان وراحتهم، وخصوصاً مع قضاء فترات طويلة داخل المساحات المغلقة، ولهذا أصبح الاهتمام بجودة الهواء أحد العناصر الرئيسة في توفير بيئة سكنية صحية ومستدامة تعزز رفاهية الأسرة وجودة حياتها.

وتبدأ جودة الهواء من التهوية الجيدة للمسكن، حيث يسهم تجديد الهواء بشكل مستمر في تقليل تراكم الروائح والرطوبة والجزيئات الدقيقة داخل المنزل.

كما يساعد فتح النوافذ في الأوقات المناسبة، والاستفادة من التهوية الطبيعية، على تحسين تدفق الهواء وتعزيز الشعور بالراحة داخل المساحات السكنية.

وإلى جانب ذلك، فإن المحافظة على نظافة أنظمة التكييف واستبدال الفلاتر أو تنظيفها بصورة دورية يُعدّان من العوامل المهمة للحفاظ على جودة الهواء؛ فالفلاتر المتسخة قد تؤدي إلى انتشار الغبار والجزيئات العالقة داخل المنزل، ما يؤثر في راحة السكان وكفاءة النظام نفسه، وقد يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة وتقليل كفاءة التبريد.

ومن الجوانب المهمة التي تستحق الاهتمام التحكم في مستويات الرطوبة داخل المنزل، حيث قد تؤدي الرطوبة الزائدة إلى ظهور العفن في بعض الأماكن المغلقة أو قليلة التهوية، الأمر الذي يؤثر في البيئة الداخلية للمسكن. لذلك، يُنصح بمعالجة أي تسربات للمياه فور اكتشافها، والتأكد من وجود تهوية مناسبة في المطابخ ودورات المياه وغرف الغسيل.

كما ينبغي الانتباه إلى بعض الممارسات اليومية التي قد تؤثر في جودة الهواء داخل المنزل، مثل تشغيل المركبات لفترات طويلة داخل المواقف المغلقة أو شبه المغلقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الغازات الضارة وانتقالها إلى بعض المساحات الداخلية.

كما يُنصح بإجراء الفحص الدوري لسخانات المياه وأنظمة الغاز، والتأكد من سلامتها وكفاءة تهويتها، لما لذلك من دور مهم في المحافظة على بيئة منزلية صحية وآمنة.

وتسهم النظافة الدورية للمفروشات والسجاد والستائر في الحد من تراكم الغبار والمواد العالقة، كما أن استخدام مواد التنظيف وفق الإرشادات الموصى بها، وتخزينها في أماكن مخصصة وجيدة التهوية، يساعدان على تحسين البيئة الداخلية للمسكن.

ومن المهم كذلك تجنب التدخين داخل المنزل لما له من تأثير مباشر في صحة جميع أفراد الأسرة. وتلعب النباتات الداخلية المناسبة دوراً إيجابياً في تعزيز الجانب الجمالي للمسكن وإضفاء شعور بالراحة والهدوء، إلى جانب مساهمتها في تحسين البيئة الداخلية عند اختيار الأنواع المناسبة والعناية بها بشكل صحيح.

وفي إطار حرص دبي على تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمعات سكنية مستدامة، يظل الاهتمام بجودة الهواء داخل المنزل جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة للأسرة، حيث تنعكس جودة البيئة الداخلية بشكل مباشر على الراحة والإنتاجية والصحة العامة للسكان، فالهواء النقي داخل المنزل ليس رفاهية، بل عنصر أساسي من عناصر الحياة الصحية، والاستثمار في تحسينه لا يحتاج دائماً إلى حلول معقدة أو تكاليف مرتفعة، بل يبدأ من ممارسات بسيطة وواعية يمكن لكل أسرة تطبيقها يومياً.

فجودة الهواء داخل المنزل ليست مجرد عامل للراحة، بل استثمار حقيقي في صحة الأسرة وسلامتها وجودة حياتها، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة للأجيال الحالية والقادمة.