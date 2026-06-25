ضاحي خلفان يتسلم أطروحة عن «الخدمات الإلكترونية»

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي، رئيس الأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، نسخة من أطروحة دكتوراه حول المخاطر المتصورة، والنية السلوكية في تبني الخدمات الإلكترونية في إمارة دبي. وتهدف الدراسة إلى استكشاف أثر المخاطر المدركة والنية السلوكية على تبني خدمات الحكومة الإلكترونية في إمارة دبي، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.

واعتمدت الدراسة على منهجية نوعية من خلال إجراء مقابلات مع قيادات وخبراء حكوميين لتحليل العوامل المؤثرة في استخدام الخدمات الرقمية وتوصلت النتائج إلى أن الثقة، وأمن المعلومات، وحماية الخصوصية، وسهولة الاستخدام، والمنفعة المتصورة تمثل العوامل الأكثر تأثيراً في تبني الحكومة الإلكترونية، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لتعزيز الثقة الرقمية وتحسين تجربة المتعامل ودعم استدامة ريادة دبي والإمارات في مجال الحكومة الرقمية.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور إبراهيم الحمادي، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.

حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.