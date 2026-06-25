توزيع «مستلزمات الصيف» على 600 عامل في دبي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً» المجتمعية، التي تنعقد أسبوعياً في المناطق العمالية خلال فصل الصيف.

وشهدت المبادرة في يومها الأول حضور ومشاركة أكثر من 600 عامل، عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، وحرص شرطة دبي على تعزيز التواصل معهم وإدخال البهجة إلى نفوسهم، بما يعكس الصورة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مبادرة «ظلاً وأجراً»، تأتي ضمن جهود شرطة دبي وشركائها في دعم فئة العمال وتوفير بيئة مجتمعية إيجابية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، وخاصة خلال فترة فصل الصيف، من خلال توزيع المظلات والمرطبات الباردة والوجبات والاحتياجات الأساسية، إلى جانب تقديم رسائل توعوية وإنسانية تعكس اهتمام المجتمع بمختلف فئاته.