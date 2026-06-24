إطلاق أول خدمة لفوترة استهلاك الغاز عبر «دبي الآن»

أطلقت دبي الرقمية بالتعاون مع «لوتاه بي سي غاز» أول خدمة لفوترة استهلاك الغاز عبر تطبيق «دبي الآن»، في خطوة جديدة تعزز تكامل الخدمات الرقمية وتوسّع منظومة الخدمات الموحدة التي تتيح للمتعاملين إدارة احتياجاتهم اليومية بسهولة وسلاسة.

وتتيح الخدمة للمتعاملين «لوتاه بي سي غاز» عرض ودفع فواتير الغاز مباشرة من خلال التطبيق، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن إطلاق الخدمة خطوة جديدة ضمن جهود دبي المستمرة لتطوير منظومة رقمية موحدة ومترابطة تجعل الخدمات أقرب إلى الناس وأكثر انسجاماً مع أسلوب حياتهم اليومي.

وثمّن تعاون «لوتاه بي سي غاز» وريادتها في الانضمام إلى منصة «دبي الآن» كأول شركة في قطاع الغاز تعتمد هذا النموذج الرقمي المتكامل . ويجسد هذا التعاون أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التحول الرقمي، والبناء على بنية تحتية رقمية موثوقة ومترابطة تسهم في تسهيل حياة الناس والأعمال، وتعزز جودة الحياة.

كما كان للمجلس الأعلى للطاقة في دبي دور فعّال ومؤثر في التنسيق مع شركات الغاز في الإمارة، حيث أفاد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام قائلاً:

«يأتي إطلاق خدمة دفع فواتير الغاز عبر منصة «دبي الآن» في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الطاقة بدبي، وتوفير خدمات ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل كفاءة وسهولة.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة التي ترتقي بجودة الحياة وتعزز استدامة الأعمال.

وأعرب المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة «س.س. لوتاه»، عن اعتزازه بانضمام «لوتاه بي سي غاز» إلى منصة «دبي الآن» كأول شركة في قطاع الغاز ضمن هذه المنظومة الرقمية، في خطوة تعكس التزامنا بتطوير خدمات أقرب إلى احتياجات المتعاملين وأكثر انسجاماً مع أسلوب الحياة في دبي.