أعمال صيانة على 9 شوارع و6 مناطق في دبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق الأسفلتية بطول 17 كم على 9 شوارع و6 مناطق في إمارة دبي حتى مطلع يونيو 2026.

وذلك ضمن خطتها السنوية لأعمال الصيانة الوقائية للطرق، وشملت الأعمال صيانة الطرق السريعة، والطرق الحرة، والشريانية، والطرق الداخلية في عدد من المناطق الصناعية، والتجارية، والمناطق السكنية، بالإضافة إلى مسار الدراجات الهوائية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار التزام الهيئة بتطوير وصيانة شبكة الطرق في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي، ويدعم أهداف الإمارة في تعزيز جودة الحياة، والحفاظ على كفاءة واستدامة القدرة التشغيلية للطرق، والتأكد من حالتها الإنشائية، ما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق بإمارة دبي.

وقال عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تعمل الهيئة بشكل سنوي على وضع خطط استباقية لتقييم حالة الطريق، باستخدام أحدث تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي، حيث تشمل إجراء فحص شامل لشبكة الطرق، وتحديد مستويات التلف والتشققات، والحفر، والعمل على إزالتها بشكل دوري».

وأضاف لوتاه: «شملت الأعمال إعادة تأهيل شوارع عدة، وهي: شارع الشيخ محمد بن زايد بالإضافة إلى الشوارع الشريانية، والتي تشمل شارع الخوانيج، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

وشارع بغداد، وشارع المنامة، وشارع الجزائر، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشارع الرياض، وشارع عمّان، وشارع الوحيدة، وشارع قصر زعبيل، وتضمنت المناطق الداخلية والصناعية كلاً من: منطقة مردف، ومنطقة زعبيل الأولى، ومرغب، وجبل علي الصناعية الثانية، والثنية الخامسة، ومنطقة القرهود».

وأضاف لوتاه: «تحرص الهيئة خلال فترة أعمال الصيانة على تنفيذ تحويلات مرورية، مبنية على دراسات متكاملة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لضمان توفير حركة مرورية سلسلة».