«إقامة دبي» تؤكد أهمية ترسيخ قيم الخدمة العامة

أكد معالي الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) أهمية مواصلة العطاء والإخلاص لصناعة الأثر الإيجابي في حياة الناس، وترسيخ قيم الخدمة العامة التي تميز دولة الإمارات وتعزز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي.

مشيراً معاليه إلى أن خدمة الوطن شرف، وخدمة الإنسان أمانة، وما نقدمه اليوم بإخلاص هو ما نصنع به مستقبل الغد، وتوجه لكل موظف وموظفة في ميادين الخدمة العامة، وقال:

«إنه في يوم الخدمة العامة، الذي أقرته الأمم المتحدة في 23 يونيو من كل عام تقديراً لجهود موظفي الحكومات في خدمة الناس، نستحضر ما يؤكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن خدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياة المجتمع يمثلان نهجاً راسخاً لدولة الإمارات، كما نستلهم كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:

«الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس»». وأضاف معاليه: لقد علمتنا قيادتنا الرشيدة أن التميز الحكومي ليس هدفاً مرحلياً، بل ثقافة مستمرة تبدأ من الموظف، ومن إيمانه بأن كل خدمة يقدمها تمثل صورة الإمارات وقيمها أمام العالم، كما تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحكومات الناجحة هي التي تبقى قريبة من الناس، تستمع لهم، وتسبق توقعاتهم، وتحول التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.

وتابع: في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، نعتز بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الوطنية، وأن نحمل مسؤولية تقديم خدمات تمس حياة الملايين من مواطنين ومقيمين وزوار، لتكون كل تجربة انعكاساً لما تمثله الإمارات من ترحيب وإنسانية وتميز.