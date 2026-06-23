جولات ميدانية بمحاكم دبي لمتابعة مؤشرات الأداء

تفقد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس محاكم دبي للشؤون القضائية بالإنابة، عدداً من المحاكم المتخصصة التابعة لمحاكم دبي، شملت محكمة التنفيذ، ومحكمة التركات، وذلك في إطار جولات ميدانية رامية إلى متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على التحديات الراهنة، واستشراف سبل تطوير المنظومة القضائية بما يتواءم مع توجهات واستراتيجية حكومة دبي المستقبلية.

واطلع خلال الزيارة على حزمة المبادرات التطويرية والمشاريع المبتكرة التي تبنتها محكمة التنفيذ ومحكمة التركات، والتي تستهدف تسريع وتيرة الفصل في القضايا والطلبات، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق وتوزيع التركات وفقاً للقانون، مشيداً بالجهود المبذولة لتقديم خدمات قضائية تتسم بالسرعة والدقة والخصوصية.

وتجول رئيس الشؤون القضائية بالإنابة، في أروقة مختلف الأقسام، مطلعاً على آليات سير العمل اليومية والمنظومة الرقمية المتبعة، وموجهاً بضرورة الاستمرار في الارتقاء بالأداء وتوظيف الحلول الذكية لتسهيل رحلة المتقاضين.

وفي لفتة تجسد حرص القيادة القضائية على القرب من المجتمع والاستماع المباشر لمتطلباته، التقى خلال جولته عدداً من المراجعين والمتعاملين، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، وأبرز التحديات التي تواجههم.

ووجه على الفور بدراسة هذه الملاحظات ووضع الحلول الفعالة والناجعة لمعالجتها، مؤكداً أن الاستماع للجمهور وتلبية تطلعاته يعد ركيزة أساسية لترسيخ قيم العدالة وسعادة المجتمع، وبما يترجم الرؤية الطموحة لإمارة دبي في ريادة العمل القضائي.