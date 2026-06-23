شرطة دبي تنظم كأس العالم للنزلاء

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بطولة كأس العالم لكرة القدم للنزلاء، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك تزامناً مع مونديال كأس العالم المقام حالياً في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وحضر انطلاق البطولة العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد يوسف جمعة كرم، والمقدم محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، وعدد من الضباط.

وقال العميد صلاح بوعصيبة: «إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خلال الدور الحيوي الذي تلعبه في تأهيل النزيل عبر توفير برامج تعليمية وثقافية وتدريبية ورياضية، تساعدهم على الاندماج في المجتمع، الأمر الذي يؤكد أهمية تلك البرامج والدورات في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه».

وأوضح أن الإدارة العلامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية استمدت خطتها في تأهيل النزلاء من «الإنسان قبل المكان»، فحرصت على تنفيذ حزمة من البرامج التي تعزز ثقة النزلاء بأنفسهم ومن ثمّ بالمؤسسة، إضافة إلى إزالة حاجز الخوف والتردد الذي يخالج صدورهم تجاه مجتمعاتهم التي سيعودون إليها بعد قضاء عقوبتهم، ليتمكنوا من نفع أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

وقال المقدم محمد العبيدلي إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تسعى دائماً لتقديم أفضل البرامج والأنشطة الرياضية والترفيهية للنزلاء، بهدف تعزيز الروح الإيجابية، والحفاظ على لياقتهم البدنية، وتأهيلهم للاندماج بفاعلية في المجتمع ومواكبة للأحداث الرياضية العالمية المهمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص سنوياً على إشراك النزلاء في بطولات رياضية وألعاب ذهنية وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

وأشاد المقدم العبيدلي إلى الإقبال الكبير من النزلاء على المشاركة الفعالة في البطولة، مؤكداً أن الإدارة تهدف من خلالها إلى إبراز المواهب الرياضية، لدى النزلاء والتفاعل مع الحدث العالمي بروح التحدي والتميز.