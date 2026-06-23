شراكة إستراتيجية بين متحف المستقبل و"كيا" لدعم الابتكار والاستدامة في قطاع التنقل

أعلن متحف المستقبل عن شراكة إستراتيجية جديدة مع "كيا" الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار تعزيز شراكاته الدولية مع أبرز الشركات العالمية المبتكرة في مختلف القطاعات المستقبلية.

وتهدف الشراكة إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع التنقل واستشراف مستقبله وتحولاته القادمة، وتعزيز الحوار العالمي حول التقنيات والحلول التي ستشكل ملامح مستقبل هذا القطاع في العقود المقبلة.

وبموجب الشراكة، ستتخذ كيا من متحف المستقبل منصة لعرض أحدث ابتكاراتها في مجال التنقل أمام زوار المتحف من حول العالم، من خلال مساحة عرض مخصصة تتيح لهم فرصة التعرّف على رؤيتها لمستقبل الحركة والتنقل.

كما ستنظم كيا سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة في متحف المستقبل، تجمع خبراء قطاع السيارات ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا لمناقشة أبرز التوجهات التي تعيد رسم ملامح قطاع التنقل عالمياً، وأهم التطورات في مجالات المركبات الكهربائية، والقيادة الذاتية، والتنقل المتصل، والبنية التحتية الذكية، وحلول النقل المستدام.

وستشمل الشراكة عرضاً دائماً لمركبات كيا داخل متحف المستقبل، إلى جانب توفير محطات شحن كهربائية تحمل علامتها التجارية في مواقف المتحف، بما يعزز تجربة الزوار ويدعم تبني حلول التنقل المستدام والمركبات الكهربائية.

وقال ماجد المنصوري المدير التنفيذي لمتحف المستقبل إن المتحف يحرص على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات والشركات التي تسهم في تطوير الحلول والتقنيات القادرة على إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، وتجمع بين الابتكار والإبداع وفق رؤية ترتكز على توظيف التقنيات المستدامة لخدمة المجتمعات.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً باستكشاف مستقبل التنقل وتسريع تبني الحلول التي تسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة، متطلعا من خلالها إلى تقديم تجارب تفاعلية وحوارات معرفية تثري فهم الزوار للفرص التي تتيحها التكنولوجيا في إعادة تشكيل طريقة تنقل الأفراد وتفاعلهم مع العالم من حولهم.

من جانبه قال هو غون كيم رئيس كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشراكة مع متحف المستقبل تعكس طموحاً مشتركاً لتحويل رؤى المستقبل إلى واقع ملموس اليوم، فمن خلال الجمع بين ابتكارات كيا العملية القائمة على التصميم المتقدم، ودور متحف المستقبل كمنصة عالمية لاستشراف المستقبل، نسعى إلى تقديم تجارب تتيح للجمهور التفاعل مع الأفكار والتقنيات التي ستسهم في تشكيل مستقبل التنقل.

وتؤكد هذه الشراكة الدور المتنامي لمتحف المستقبل بوصفه منصة عالمية تجمع المؤسسات الرائدة والمبتكرين لاستعراض الحلول والتقنيات الناشئة، فيما تعزز حضور كيا في المنطقة من خلال توفير تجارب تفاعلية تسلط الضوء على مستقبل التنقل المستدام والتقنيات التي ستسهم في تشكيل مدن المستقبل.