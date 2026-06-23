جاهزية عالية للإعلام الإماراتي في مواجهة التحديات

أكدت قيادات إعلامية وصنّاع محتوى أن الإعلام الإماراتي أثبت خلال الأزمة الأخيرة جاهزيته العالية وقدرته على التعامل المهني مع التحديات، مشيرين إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مبادرات إعلامية متخصصة عززت الحضور الإعلامي وأسهمت في دعم التنسيق المؤسسي.

وتفصيلاً، قالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إن الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي التي عقدت أمس تحت شعار «الإمارات خط أحمر» تعكس التزام الإعلام الوطني بحماية مكتسبات الوطن وتعزيز المصداقية والمسؤولية المهنية.

نقاشات ثرية

وأوضحت الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى، أن جلسات المنتدى شهدت نقاشات ثرية بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء تناولت قضايا إعلامية متنوعة تسهم في تطوير القطاع الإعلامي واستشراف مستقبله.

وأشارت إلى أن الإعلام الإماراتي يؤدي دوراً محورياً يتجاوز نقل الأخبار إلى نشر الوعي وتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية، مثمنة جهود الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمنصات الإخبارية وصناع المحتوى الذين تم تكريمهم تقديراً لإسهاماتهم في نشر الرسائل الإيجابية وخدمة المجتمع.

جاهزية

وأكد حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، أن الإعلام الإماراتي أثبت خلال الأزمة الأخيرة جاهزيته العالية وقدرته على التعامل المهني مع التحديات، من خلال التنسيق الفاعل بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية في الدولة، ما أسهم في تقديم رسالة إعلامية متوازنة ومسؤولة.

وأوضح أن الأطر التنظيمية والتشريعات الإعلامية المعمول بها أسهمت في إدارة الأزمة باحترافية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وترسيخ معايير العمل الإعلامي المهني، بما يعكس صورة دولة الإمارات وقيمها.

وأشار حامد بن كرم إلى أهمية الإعلام المتخصص في نقل الحقائق وشرح التطورات في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مبادرات إعلامية متخصصة عززت الحضور الإعلامي وأسهمت في دعم التنسيق المؤسسي.

من جهته أكد إبراهيم بلحيول، صانع محتوى مختص بالذكاء الاصطناعي، أن الأزمة أظهرت وعي المجتمع الإماراتي وقدرته على التعامل مع المعلومات بمسؤولية، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.

ونوه بأن صنّاع المحتوى ركزوا خلال الأزمة على تبسيط المعلومات الصحيحة وتوعية الجمهور بطرق التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المنتج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة.

وشدد على أهمية التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها أو التفاعل معها، داعياً مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد المنطق والبحث في التعامل مع المحتوى الرقمي.

حامد بن كرم:

التشريعات الإعلامية أسهمت في إدارة الأزمة باحترافية

مريم الملا:

الإعلام يؤدي دوراً محورياً يتجاوز نقل الأخبار إلى نشر الوعي

إبراهيم بلحيول:

الأزمة أظهرت وعي المجتمع وقدرته على التعامل مع المعلومات بمسؤولية